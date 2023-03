Caritas-Kampagne in der Clemenskirche Kevelaer Jugendliche setzen Werte in Fotos um

Dauerhaft werden sie in den Caritas-Centren in Geldern, Kevelaer und Straelen zu sehen sein. Zum Abschluss der Eröffnung sprach der Caritasvorstand nicht nur den Schülerinnen und Schülern, sondern auch dem LFS-Berufskolleg Geldern nochmals seinen großen Dank aus: „Das konstruktive Miteinander in diesem Projekt macht das Zusammenwirken katholischer Träger in unserer Region sichtbar und erlebbar.“