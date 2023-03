Zuschuss für Balkonkraftwerk und Dachbegrünung So fördert Kevelaer begrünte Dächer

Es war eine für Außenstehende zumindest irritierende Debatte gewesen. Es ging um die Förderung von Solaranlagen. Das Zuschuss-Programm für Photovoltaik-Anlagen war in Kevelaer eigentlich ein Selbstläufer gewesen. Innerhalb kürzestere Zeit war der Fördertopf leer, so groß war die Nachfrage. Die Fortsetzung des Erfolgs-Programms schien nur eine Formsache zu sein. Umso überraschender war es, dass es dazu nicht kam. Die CDU hatte in der Debatte argumentiert, man brauche nicht etwas zu fördern, was sowieso laufen würde. Natürlich sei so ein Förderprogramm und der Ausbau der erneuerbaren Energien sinnvoll, aber man wolle die Akzente lieber anders setzen. Dieser Sichtweise setzte sich am Ende durch und daher gibt es für 2023 ein modifiziertes Förderprogramm. Einen Zuschuss für PV-Anlagen gibt es nicht mehr, stattdessen sollen Mini-Solaranlagen (Balkon-Kraftwerke) stärker gefördert werden. Auch Fassadenbegrünung soll jetzt beim Zuschussprogramm im Fokus stehen.