Ein Bewohner mit Rauchvergiftung im Krankenhaus Kellerbrand in der Innenstadt von Kevelaer

Wenn das Feuer später entdeckt worden wäre, hätte dieser Vorfall auch heftigere Folgen haben können: Am Donnerstagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus in Kevelaer gebrannt. Gegen 9 Uhr hatte ein Bewohner bemerkt, dass es in einem Keller in dem Haus an der Ecke Weezer Straße / Am Hegelkreuz brannte. „Der Mann hat noch versucht, das Feuer in dem Raum zu löschen“, berichtet Markus Rademacher, Sprecher der Feuerwehr Kevelaer.