Autoknacker in Winnekendonk Diebe räumen Wohnmobil komplett aus

Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag, 8 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, an der Kervenheimer Straße. Die Täter hatten die Verriegelung eines Schiebefensters aufgebrochen und konnten so vermutlich dann die Tür zum Wohnmobil öffnen, das in einer Hauseinfahrt abgestellt war. Aus dem Caravan nahmen die Diebe dann gewissermaßen fast alles mit, was sie tragen konnten. Zur Beute gehören laut Polizei unter anderem eine Herdplatte, zwei Fernsehgeräte sowie mehrere Sitzpolster.