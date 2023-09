Nachfolger von Georg Janßen Felix Fischer neuer Sprecher der Grünen in Kevelaer

Felix Fischer ist der neue Sprecher der Grünen in Kevelaer. Die Mitgliederversammlung wählte ihn zum Nachfolger von Georg Janßen, der nach zwei Jahren nicht mehr antrat. Neue stellvertretende Sprecherin ist Annika Selders. In der öffentlichen Begegnungsstätte trafen sich die Grünen, um die vergangenen zwei Jahre Revue passieren zu lassen und einen neuen Vorstand zu wählen. Der scheidende Sprecher Georg Janßen dankte den Mitgliedern. „Ich werde die Arbeit mit dem Vorstand und allen Mitgliedern in guter Erinnerung behalten und bleibe weiter ein engagiertes Mitglied“, sagte er zum Abschied. Janßen ist noch sachkundiger Bürger der Grünen im Stadtrat und in der Kreistagsfraktion.