Start an Christi Himmelfahrt So war der Auftakt der Kevelaerer Kirmes

Die Antworten auf „Gehst du da drauf?“ reichen von „Da bringen mich keine zehn Pferde drauf“ bis „Na klar“. Weil das hohe Fahrgeschäft so hervorsticht, war es auch kein Wunder, dass dort der traditionelle Fassanstich stattfand, der offiziell der Start für den Beginn der Kirmestage ist. Bis es soweit war, machten die Swingenden Doppelzentner schon ordentlich Stimmung und schmetterten Lieder wie „Kölsche Jung“ oder auch „Leev Marie“. In seiner kleinen Rede vor dem Fassanstich bedankte sich Dirk Janßen, Chef des Schaustellerverbandes Kleve-Geldern bei Patrick Simon und Ludger Holla von der Stadt Kevelaer und bei den Mitarbeitern des Bauhofs, die den Aufbau der Kirmes begleitet und tatkräftig mit angepackt haben. Denn in diesem Jahr ist einiges anders. Der Peter-Plümpe-Platz wird umgebaut. Es war klar, dass er nicht bis zur Kirmes fertig sein wird. Dennoch wurde es möglich, dass die Kirmes auch in diesem Jahr dort stattfinden kann, wenn auch in einer anderen Aufstellung und in einer abgespeckten Version. Statt 68 sind in diesem Jahr nur 42 Buden auf dem Platz. „Es ist ein bisschen kleiner, beengter, aber auch kuscheliger“, sagt Bürgermeister Dominik Pichler in seiner Rede zur Eröffnung der Kirmes. Sowohl er als auch Janßen gaben schon einen kleinen Ausblick auf die kommenden Kirmestage. Die stehen ganz im Zeichen der Musik. Denn einer der Höhepunkte wird die Vergabe der Festkette am Samstagmorgen an Georg Seegers vom Musikverein Kevelaer-Basilikamusik an St. Marien sein. An seiner Seite ist sein Adjutant und Schwiegersohn Raphael Seegers. Dessen Kegelbrüder nutzten den Vatertag um mit ihrem Biermobil die Kevelaerer Kirmes zu besuchen. Großzügig verteilten sie auch das ein oder andere Bier aus ihrem Vorrat bevor es für sie noch weiter gehen sollte. Von weit her war Sonja Droege mit ihrer Familie angereist. Sie kamen aus Bad Homburg aus der Nähe von Frankfurt um sich den Rummel in der Wallfahrtsstadt nicht entgehen zu lassen. Tatsächlich kommt Sonja Droege ursprünglich aus Kevelaer und freute sich sehr, dass es auch in diesem Jahr wieder den „Disco Jet“ auf der Kirmes gab, mit dem nun ihre Tochter ihre Runden drehte. Ihrem Mann schmeckten die Mandeln, das Schießen wurde auch ausprobiert. Also alles da, was eine Kirmes bieten sollte und um Nostalgie aufkommen zu lassen, lautete das positive Fazit. Auch für Christoph Jahnke und Sohn Henri war der Kirmesbesuch erfolgreich. Der dreijährige Henri war erfolgreich beim Entenangeln und hielt das gewonnene Auto wie ein Trophäe in den Händen. Da sie aus Kevelaer kommen, sei es für sie selbstverständlich am ersten Tag der Kirmes auch vorbeizuschauen.