Evenlocation in Achterhoek Feiern neben Braukesseln

Achterhoek · Am Sonntag eröffnet die Eventlocation Achterhoek Südwest offiziell. Jürgen Bey und Marion Holbeck haben die alte Scheune in eine Veranstaltungshalle umgewandelt. Und bieten sowohl private als auch öffentliche Veranstaltungen an.

22.04.2023, 05:45 Uhr

Jürgen Bey braut seit 2014 das Bier Kelder­horst. In seinem alten Job als IT-Fachmann arbeite er nur noch zu 20 Prozent, sagt er. Foto: Norbert Prümen

Am Tag des Bieres soll es losgehen. Dann soll der Traum von Jürgen Bey und Marion Holbeck, der schon in Erfüllung gegangen ist, sich auch für die breite Öffentlichkeit öffnen. Dieser Traum nennt sich „Achterhoek Südwest“. Und er spielt in einer alten Scheune im Achterhoek.