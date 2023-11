Beiträge für Sportstätten FDP gegen Erhöhung der Kostenbeteiligung für Vereine in Kevelaer

Für die Vereine in Kevelaer könnte es künftig teurer werden. Wegen der allgemein gestiegenen Kosten schlägt die Verwaltung vor, die Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten für die Sportstätten von jetzt 25 auf bis zu 50 Prozent oder 15 Euro (bislang 10 Euro) je Vereinsmitglied zu erhöhen. Darüber wird am Donnerstag, 23. November, ab 18.30 Uhr im Schul- und Sportausschuss unter anderem diskutiert. Gut möglich, dass daher einige Vereinsvertreter zu der Sitzung kommen werden.