Antrag an den Rat in Kevelaer FDP möchte, dass Feuerwehrleute kostenlos in die Nebelkammer kommen

Die FDP-Fraktion in Kevelaer möchte die Feuerwehr unterstützen. Sie hat daher am Mittwoch einen Antrag eingereicht, um „die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Kevelaer und seinen Dörfern, sowie der Jugendfeuerwehr für ihren unermüdlichen Einsatz zugunsten der Gemeinschaft zu unterstützen und anzuerkennen“. Der Antrag sieht vor, dass die Feuerwehrleute kostenfreien Zugang zum Inhalatorium, Hallenbad und Freibad erhalten sollen.