Vereinsleben in Kevelaer : Fahnen für Spielmannszug der Feuerwehr Kevelaer

Übergabe der Fahnen für den Spielmannszug. Foto: Volksbank an der Niers

Kevelaer Der vor fast 100 Jahren gegründete Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Kevelaer ist musikalischer Begleiter vieler Veranstaltungen und Feste in der Marienstadt. Die Volksbank an der Niers unterstützte den Verein bei der Anschaffung von historischen Fahnen zur Befestigung an den Paradetrommeln der Musiker.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken