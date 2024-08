Whisky und Bierflaschen gestohlen Wer kennt diese Ladendiebe aus Kevelaer?

In dem Gerichtsbeschluss steht dann genau, welche Mittel bei der Öffentlichkeitsfahndung genutzt werden dürfen: So gab es bereits mehrere Fahndungen im Kreis Kleve, bei denen der Amtsrichter zwar die Veröffentlichung von Bildern in der örtlichen Presse erlaubt hat, allerdings nicht im Internet oder in den sozialen Medien. Denn die Veröffentlichung im Internet stellt einen noch tiefgreifenderen Eingriff in das Persönlichkeitsrecht dar, als allein die Veröffentlichung in einem Printmedium. Was einmal im Netz ist, bleibt in der Regel dort.