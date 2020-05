Vorfall in Kevelaer : Auffallend dicker Exhibitionist belästigt Frau in der Innenstadt

Auffallend dicker Exhibitionist belästigt Frau in der Innenstadt

Vorfall in Kevelaer

Kevelaer Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Donnerstag vor einer vorbeilaufenden Frau entblößt. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Die 24-Jährige lief gegen 11.50 Uhr über die Bussmannstraße, wo der Täter auf einer Bank saß. Als die Frau den Mann passierte, hob er sein Shirt und zeigte sein entblößtes Glied. Als die Frau kurze Zeit später nochmal an dem Mann vorbei musste, legte er an seinem Genital Hand an.