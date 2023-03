Für Schüler in Kevelaer Berufsinfos für den ersten Abiturjahrgang an der Gesamtschule

„Oft ist der Schritt vom vertrauten Umfeld Schule an eine Universität groß. Aus diesem Grund möchten wir unsere Schüler und Schülerinnen schon frühzeitig mit den Möglichkeiten und Strukturen an Universitäten vertraut machen und ihnen so den Weg in ihr Studium ebnen. Oft ist zum Beispiel die Frage nach der Finanzierung eines Studiums ein Faktor, der Jugendliche von einem Studium abhält. Dem möchten wir entgegenwirken, Ängste abbauen und Möglichkeiten aufzeigen“, so Oberstufenkoordinator Tristan Tiedtke.