Besonderes Jubiläum von Geschäft in der Hauptstraße 50 Jahre Ernsting’s family in Kevelaer

Das schaffen heute nur noch wenige Geschäfte: 50 Jahre in einer Stadt vertreten zu sein. Der Filiale von Ernsting’s family ist das gelungen. Die Mitarbeiter konnten jetzt die Kunden zur runden Geburtstagsfeier in der Filiale in Kevelaer, in der Hauptstraße 30, mit besonderen Angeboten willkommen heißen. Seit 50 Jahren ist das Unternehmen nun schon an dem Standort vertreten und beschäftigt aktuell sieben Mitarbeiterinnen. Auf einer Verkaufsfläche von rund 150 Quadratmetern soll jeder fündig werden, heißt es.