Flüchtlingsunterbringung in Kevelaer Es gibt „keine besseren Möglichkeiten“

Der Unmut der Kervenheimer Bürger war wohl auch am Wahlergebnis abzulesen. Prozentual hatten dort mehr Menschen als sonst in Kevelaer bei der Europawahl für die AfD gestimmt. Die Partei hatte in Kervenheim 19,2 Prozent erreicht, in ganz Kevelaer lag das Ergebnis bei 9,7 Prozent. „Das ist sicher nicht allein auf dieses Projekt zurückzuführen, aber hier sollte endlich mit offenen Karten gespielt werden. Was hier passieren soll, muss nach außen kommuniziert werden. Das sind wir den Bürgern schuldig“, sagte Kervenheims Ortsvorsteher Martin Brandts.