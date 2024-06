Kunst und Kultur Sonnenschein zum Auftakt der Landpartie in Kevelaer

INFO

Fortsetzung Die Landpartie geht weiter am kommenden Wochenende, an beiden Tagen von 11 Uhr bis 18 Uhr. Nicht alle 24 Orte sind an beiden Wochenenden dabei. Wer wann geöffnet hat, entnimmt man am besten dem Programmheft, das es zum Download unter www.landpartie-niederrhein.de oder in Papierform im Kevelaerer Rathaus und den Buchhandlungen von Geldern und Kevelaer gibt.