Engagiert in Kevelaer Monika Neutzer – eine Powerfrau im Ehrenamt

„Das Feedback der Menschen ist unbezahlbar“, freut sich die engagierte Frau. „Die Freude in den Gesichtern der Kursteilnehmerinnen ist ein wahres Geschenk“. Und auch für die Mitarbeitenden des Fachdienstes Integration und Migration der Caritas war Mona Neutzer schon im Einsatz: Für sie bot die in den USA Studierte, einen Auffrischungskurs in Englisch an, um die Kommunikation im Beratungsgespräch mit den Geflüchteten zu erleichtern. „Es wäre schön, wenn sich noch viel mehr Bürgerinnen und Bürger für Asylsuchende engagieren würden“, schwärmt die Ehrenamtliche von ihrer Arbeit. „Vor allem aber möchte ich alle Zuwanderer ermutigen, sich stärker einzubringen und mehr Eigeninitiative zu zeigen. Gegenseitige Hilfe stärkt den Zusammenhalt und erleichtert das Zusammenleben in der neuen Heimat“, so Mona Neutzer.