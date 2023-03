Präsentation nach Auschwitzbesuch des Gymnasiums Kevelaer Bewegende Erlebnisse, die nicht in Worte zu fassen sind

Schülerin Judith Wolters meinte anschließend: „Für uns war der Abend sehr wichtig, um unsere Erfahrungen zu teilen und dafür zu sorgen, dass die Erinnerung an das Verbrechen weitergetragen wird und sich nicht wiederholt. Durch die VR- Brillen hatten die Menschen, das Gefühl selbst dort anwesend zu sein.“ Nele Wengenroth ergänzte: „Das Schicksal der Opfer liegt in weiter Ferne. Viele Menschen denken vielleicht, dass es sich das nicht mehr wiederholen könne. Das ist nicht aber nicht der Fall. Wir wollen dazu beitragen, dass sich so etwas nie mehr wiederholt.“ „Schülerinnen und Schüler sollen angeregt werden, nach Auschwitz zu fahren. Man kann es gar nicht in Worte fassen. Durch die VR-Brillen bekommt man zwar einen krassen Eindruck, aber man muss es selbst erleben“, so Jasmin Berger.