Vorfälle in Kevelaer Einbrecher plündern Geschenke unterm Weihnachtsbaum

Die Serie von Einbrüchen im Bereich des Südparks von Kevelaer reißt nicht ab. Auch am Tag nach den Weihnachtstagen meldet die Polizei zwei Vorfälle in dem Gebiet. Diesmal stiegen die bislang unbekannten Täter an der Humboldstraße und der Heinestraße ein. Nach Angaben der Polizei müssen sich die Taten am Mittwoch zwischen 6.15 und 18.55 Uhr ereignet haben.