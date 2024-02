Einbruch in die Shell-Station in Kevelaer Nebelbombe vertreibt Tankstellen-Einbrecher

Der Vorfall erinnert an einen Vorfall Ende des Jahres. Am 18. Dezember war in die Tankstelle an der B9 bereits schon einmal nach dem selben Vorgehen eingebrochen worden. Auch da war die Nebelanlage ausgelöst worden. Damals war der Qualm sogar so dicht gewesen, dass die Polizei einige Zeit warten musste, bis sie in den Tankstellenshop konnte. Die Täter von damals wurden bislang nicht gefasst. Auch im Dezember hatte die Videokamera vier Unbekannte aufgezeichnet.