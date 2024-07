In Winnekendonk und Kervenheim Einbrecher auf Beutezug in Schulen und Kindergarten

Auch in die Grundschule in Winnekendonk wurde eingebrochen. Das fiel einer Lehrerin am Dienstagmorgen auf. In dem Gebäude an der Sonsbecker Straße beschädigten die Unbekannten ebenfalls eine Tür und gelangten so in die Schule. Dort durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten eine schwarze Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Außerdem nahmen sie eine graue Musikbox der Marke „JBL“ mit.