Initiative vom Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Kleve : Ein neues Zuhause für Frauen in Not

Das neue Übergangswohnheim für Frauen und Kinder in Kevelaer wurde eingeweiht. Betrieben wird es vom Sozialdienst katholischer Frauen. Zur Einweihung wurde ein „Familienbaum“ gepflanzt. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Der Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Kleve eröffnete in Kevelaer ein Übergangswohnhaus für alleinerziehende Mütter in besonderen sozialen Schwierigkeiten.

#hopes – ein besserer Name für ein Haus, in dem Frauen in Not Geborgenheit, Hilfen und neue Perspektiven finden können, ist wohl kaum denkbar. Und „hopes“ ist nicht nur das englische Wort für „Hoffnungen“, sondern in diesem besonderen Fall auch eine Abkürzung: House of Personal Evaluation Stage, was bedeutet, dass es sich hier um einen Ort handelt, an dem man seine ganz persönliche Lebenssituation einschätzen kann.

Der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) im Kreis Kleve hat in Kevelaer ein Gebäude saniert und umgebaut, um alleinerziehenden Müttern, die durch verschiedenste Ursachen in eine schwierige Lebenslage gekommen und wohnungslos geworden sind, einen übergangsweisen Schutzraum zu bieten. „#hopes“ wurde jetzt nach Fertigstellung der Umbauarbeiten feierlich eingeweiht und durch Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden der Wallfahrtsstadt gesegnet. „Dies ist nun ein neues Zuhause für Frauen mit Kindern in Not“, sagte Inga Veeger, Vorstandsvorsitzende des SkF Kreis Kleve, zur Begrüßung der Gäste, unter ihnen Vertreter der Stadt, Mitarbeiter des SkF, Förderer und Nachbarn. Fünf separate Wohnungen sind bereit, alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern aufzunehmen. Sie können dort mithilfe von Sozialpädagogen und Sozialarbeitern sowie ehrenamtlichen Helferinnen in ein normales Leben zurückfinden. Dazu gehören Hilfestellungen bei der Kommunikation mit Ämtern, Unterstützung bei persönlichen Problemen, Hilfen bei der Suche nach Arbeit und Betreuung der Kinder zur Entlastung, genannt „Oma Service“. Verschiedene Gruppenangebote von Selbstverteidigung über Bewerbungstraining bis hin zu Spielenachmittagen und Kochkursen helfen bei der Überwindung sozialer Isolation und traumatischer Erlebnisse, die zu der Notlage führten.

Info Sozialdienst katholischer Frauen Träger Der Sozialdienst katholischer Frauen im Kreis Kleve ist ein Frauen- und Fachverband in der Katholischen Kirche und erbringt seine Hilfsangebote unter anderem im Auftrag der Städte, des Kreises und des Landes NRW. Geschäftsstelle Die Geschäftsstelle ist in Kleve, Turmstraße 36a, Telefon 02821 7513-10.

Wie die Geschäftsführerin des SkF Kreis Kleve, Janneke Zoller, erklärt, sind die Frauen, die üblicherweise in Frauenhäusern Schutz finden, nicht die Zielgruppe. „Frauen, die hierherkommen, haben die Beziehung zu ihrem Mann und Vater ihrer Kinder bereits beendet, während in Frauenhäusern oftmals Frauen Unterschlupf finden, deren Beziehung eben noch nicht beendet ist“, so Zoller. So werde mit #hopes eine Nische abgedeckt, die bisher noch offen war. Dominik Pichler, Bürgermeister der Stadt Kevelaer, zeigte sich erleichtert, dass dieses Angebot für Frauen in Not nun realisiert wird. „Endlich ist es soweit“, sagte er, „der Kreis hätte es schon lange gebraucht, damit Frauen wieder eine Perspektive bekommen und den Schritt ins Leben wagen können.“ Pichler erwähnte, dass in diesem Haus an der Holbeinstraße früher die Lebenshilfe ansässig war und betonte, es sei eine „gute Tradition“, dass hier nun wiederum Menschen geholfen werde.