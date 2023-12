Ehrungen beim Gedenktag Seit vielen Jahren bei Kolping in Kevelaer dabei

Auftakt ist mit dem Dreikönigstreffen in St. Antonius. Beginn ist am Samstag, 6. Januar, um 18.30 Uhr mit einer Heiligen Messe in St. Antonius mit anschließendem Treffen im großen Pfarrsaal. Eine Gruppierung der Pfarrei wird sich vorstellen. Die Messdiener bewirten mit Getränken und kleinen Häppchen.