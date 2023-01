Fußball AG in Kevelaer Gymnasium setzt auf Frauenpower

Geballte Frauenpower am Kardinal-von-Galen-Gymnasium (KvGG) in Kevelaer – zum ersten Mal übernimmt ein weibliches Trainer-Team eine Fußball-AG. Jula Verberkt, Dilara Yildirim und Merle Schax, die in diesem Jahr das Abitur am Gymnasium Kevelaer machen, sind ein Paradebeispiel für soziales Engagement innerhalb einer Schule.