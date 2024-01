Feierstunde im Rathaus Drei Jubiläen und ein Abschied bei der Stadt Kevelaer

Bei der Wallfahrtsstadt gab es gleich mehrere Gründe zum Feiern. Denn langjährige Mitglieder feierten Dienstjubiläum. Zusammen konnten die drei Beschäftigten der Stadt auf insgesamt 75 Dienstjahre zurückblicken: So feierten Holger van Elten, Leiter des städtischen Mittagstreffs, Stephanie Feddema, Erzieherin in der städtischen Kindertageseinrichtung „Spatzennest am Keysershof“ und Jürgen Boomers, Mitarbeiter beim städtischen Betriebshof, 25-jähriges Dienstjubiläum.