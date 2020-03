Diebstahl in Kevelaer : Drei Jahre Gefängnis für Einbrecher mit Erinnerungslücken

Kleve/Kevelaer Ein 29-Jähriger wurde wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung verurteilt. Er war im April in das Haus einer Familie in Kevelaer eingebrochen.

Wegen besonders schweren räuberischen Diebstahls in Tateinheit mit Körperverletzung ist am Freitag ein 29-jähriger Mann aus Kevelaer verurteilt worden. Das Klever Landgericht verhing eine Freiheitsstrafe von drei Jahren gegen den Angeklagten, der vor seiner Verhaftung in Winnekendonk gelebt hat. Gegenstand des Verfahrens ist ein Einbruch gewesen, den der Mann am 28. April 2019 begangen hat: Er stieg in den Morgenstunden über ein Fenster in eine Familienwohnung an der Amsterdamer Straße ein und entwendete aus dem Zimmer eines damals 14-jährigen Jungen eine Spielekonsole.