Unfall an Red-Sun-Kreuzung in Kevelaer Autofahrerin überholt auf der Gegenfahrbahn

Gleich mehrere Fahrzeuge waren am Mittwochnachmittag in einen Unfall an der Kreuzung Gelder Dyck (B 9) / Twistedener Straße beteiligt. Wie die Polizei berichtet, war die 72-jährige Fahrerin eines 320er BMW aus Emmerich gegen 16 Uhr auf dem Gelder Dyck in Richtung Kevelaer unterwegs, als sie in Höhe der Red-Sun-Kreuzung zum Überholen eines vor ihr fahrenden Lastwagens ansetzte. Dafür nutzte sie verbotenerweise die Abbiegespur der Gegenfahrbahn. Das ging nicht gut. Der BMW streifte zuerst einen entgegenkommenden Smart ForFour und prallte dann seitlich gegen eine Mercedes A-Klasse.