Theaterstücke und mehr in der Wallfahrtsstadt Jetzt Karten sichern für die Kultursaison 2023/24 in Kevelaer

Die neue Kultursaison 2023/24 in Kevelaer beginnt am 10. September. Bis dahin werden das Konzert- und Bühnenhaus und das Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte auf Vordermann gebracht und vorbereitet für zahlreiche Aufführungen und Shows. Sieben Theater- und Kindertheaterstücke sowie vier „Puppenspiel 18+“-Abende warten auf alle Kulturbegeisterten in Kevelaer. Den Start in die Saison macht die Band „Pelemele“ mit einem Familienkonzert am 10. September.