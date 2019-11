Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik in Kevelaer : Kein Gegner für Pichler in Sicht

Bürgermeister Dominik Pichler schaut auf die nächste Kommunalwahl. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Knapp ein Jahr vor der Wahl scheint es in Kevelaer auf einen Alleingang des Amtsinhabers hinauszulaufen. Die große Frage ist, ob nicht doch jemand in der CDU intern noch Ambitionen anmeldet. Andere Kandidaten sind nicht in Sicht.