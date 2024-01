Wieder Vorfälle in Kevelaer Einbrecher im Imbiss und der Bäckerei

Die Polizei meldet erneut Einbrüche in Kevelaer. Diesmal stiegen Unbekannte in eine Bäckerei und ein Schnellrestaurant ein. Wie die Polizei berichtet, muss sich der Einbruch in die Bäckerei gegenüber vom Krankenhaus zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 2.20 Uhr, an der Basilikastraße ereignet haben. „Ein oder mehrere unbekannte Täter beschädigten die Eingangstüre sowie ein Fenster einer Bäckerei und gelangten so in die Geschäftsräume“, berichtete die Polizei. Hier knackten sie den Tresor und räumten den Safe aus. Die Beute soll im vierstelligen Bereich liegen. Die Täter flüchteten. Ein Mitarbeiter der Bäckerei entdeckte den Einbruch am frühen Morgen und informierte die Polizei.