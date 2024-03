Wer hier fliehen will, muss sportlich sein Petrus-Canisius-Haus in Kevelaer – kurioser Notausgang in 1,20 Meter Höhe

Die Stadt Kevelaer hat sich Barrierefreiheit ganz besonders auf die Fahnen geschrieben. Gerade erst gab es für den Solegarten wieder eine offizielle Auszeichnung samt Zertifikat. Und auch beim Umbau des Petrus-Canisius-Hauses zum Mechel-Haus war der Caritas die Barrierefreiheit ein besonderes Anliegen. Damit auch Menschen mit Rollator oder Rollstuhl in das neue Stadtbegegnungszentrum kommen können, wurde extra eine Rampe am Eingang gebaut. Innen ist ein Aufzug eingebaut worden. Dadurch geht es jetzt sogar barrierefrei in die Bücherei.