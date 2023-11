Polizei warnt in Kevelaer vor Tricks der Betrügern Wie künstliche Intelligenz den falschen Polizisten hilft

Hier spiele die zunehmende Digitalisierung und der Ausbau von künstlicher Intelligenz (KI) den Tätern in die Hände, so die Polizistin. Sie riet allen eindringlich davon ab, Betrügern selbst Fallen zu stellen. „Hinter den Betrügereien stecken häufig organisierte Banden aus dem Ausland, die aggressiv gegenüber den Personen agieren, die sie reinlegen möchten.“ Zudem würden dann oft nur die „kleineren Fische“ gefasst. An die Drahtzieher komme man so nicht heran.