Getrübte Stimmung in Kevelaer Diebe stehlen Christbaumschmuck bei Krippenmarkt

Momentan läuft in Kevelaer der Advents- und Krippenmarkt in der City der Wallfahrtsstadt gleich an mehreren Orten. Hinter der Kerzenkapelle gibt es Verkaufsstände, hinzu kommt der eigentliche Krippenmarkt im Forum Pax Christi und eine Gastronomie-Zone mit Bühne am Mechelner Platz vor dem Museum. Die Verkaufsbuden haben montags bis freitags bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags bis 19 Uhr. Der Markt läuft bis zum 18. Dezember. Gastronomie und Bühnenprogramm gibt es noch bis zum 30. Dezember.