„Das ist schon heftig“ : Diebe stehlen Notfallkoffer für Kinder aus Rettungswagen in Kevelaer

Kevelaer In Kevelaer haben Unbekannte einen Notfallkoffer für Kinder aus dem Fahrzeug gestohlen. Unglaublich ist, dass sich der Vorfall während eines Einsatzes abgespielt hat.

Die Besatzung des Rettungswagens aus Kevelaer war am Donnerstag zu zwei Einsätzen gerufen worden. Zunächst fuhren die Einsatzkräfte um 11.30 Uhr zum Freibad, gegen 23.30 Uhr mussten sie zum Ahornweg in Twisteden. An beiden Orten war Eile geboten, weil es sich um dringliche Fälle handelte, so die Polizei. Daher waren die Hecktüren des Rettungswagens offen geblieben. Das müssen die Unbekannten genutzt haben, um eine gelbe Tasche aus dem Fahrzeug zu stehlen. Ob der Diebstahl am Freibad oder in Twisteden passierte, ist unklar.