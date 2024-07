Drei Fälle in einer Nacht Kupferdiebe stehlen Rohr von Kirche in Kevelaer

Am Dienstag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück an der Heinestraße in Kevelaer. Dort lösten sie nach Angaben der Polizei ein Kupferrohr, das in der Nähe einer Garage angebracht war. Sie rissen das Rohr aus den Sicherungsschellen und machten sich mit dem langen Kupferrohr aus dem Staub.