Besonderer Trick in Kevelaer Ladendieb will Alarm mit Alufolie austricksen

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb, der in einem Drogeriemarkt erwischt wurde. Der bislang unbekannte Mann hatte laut Polizei am 19. März gegen 11.30 Uhr zwei Flaschen mit Parfüm aus dem Regal der Drogerie Müller an der Hauptstraße genommen und in seinen Rucksack gesteckt.