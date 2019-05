Kevelaer : Veranstaltungen für den Weltfrieden

Bei den Veranstaltungen, die Heike Waldor-Schäfer (links) und Elke Kleuren-Schryvers koordinieren, sollen auch die blauen Schafe des Künstlers Rainer Bonk mit dabei sein. Foto: Marie Ludwig

Kevelaer Die Stiftung „Aktion pro Humanität“ plant eine siebenteiliges Aktionsreihe am Niederrhein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Marie Ludwig Von Marie Ludwig Autorendetails aufklappen Marie Ludwig (malu) ist Journalistenschülerin bei der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Dem Frieden eine Chance geben – unter diesem Motto steht die neu ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe der Stiftung „Aktion pro Humanität“. Diese leistet bereits seit 25 Jahren Entwicklungshilfe in den afrikanischen Ländern Benin und Niger und unterstützt dort Krankenhausprojekte und den Bau von Brunnen.

Erstmals sollen in diesem Jahr auch Veranstaltungen in Deutschland stattfinden. „Wir haben uns vor dem Hintergrund dazu entschlossen, dass in Europa Nationalismus und Populismus immer mehr zunehmen“, sagt Stiftungs-Mitbegründerin Elke Kleuren-Schryvers am Dienstag vor Journalisten.

Mit der Veranstaltungsreihe will die Stiftung den Blick weiten und Mitgefühl für die afrikanische Staaten wecken. Am Niederrhein hat die Stiftung ihre größten Unterstützer, sodass die Veranstaltungen rund um Kevelaer angeboten werden. Auftakt ist die Aktion „Frieden hören...“, bei der Ludger Kazmierczak am Dienstag, 22. Mai, 20 Uhr im Kapitelsaal des Xantener Doms, Friedenstexte lesen wird. Begleitet wird der Journalist von dem Blechbläserquartett „qbrass“ vom Niederrhein.

Weiter gehen soll es dann im Juni in Kevelaer mit der Veranstaltung „Frieden skizzieren...“, bei der der Karikaturist Thomas Plaßmann – gemeinsam mit den anwesenden Gästen im Priesterhaus – Frieden zeichnerisch festhalten wird. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.

Eine Ausstellung mit dem Titel „Kreuzweg der Flucht“ soll am Sonntag, 7. Juli, 11 bis 17 Uhr, beim Pfarrfest in Bedburg-Hau zu sehen sein. Die ausgestellten Werke stammen vom syrischen Künstler Ghazwan Assaf, der auch anwesend sein wird. Begleitet wird die Ausstellung von Angelina Akpovo. Die beninische Sängerin und Organisatorin des Afrika-Festivals in Hamburg wird mit den Anwesenden einen Friedenstanz einstudieren.