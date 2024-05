Besonderes Projekt in Kevelaer Diese App soll Ehrenamt ganz einfach machen

Pascal Jebramek von Haus Dondert berichtet, dass das System auch in beide Richtungen funktioniert. „Bei unseren Klienten geht es viel um die Wiedereingliederung in die Gesellschaft, sie haben über Nyby die Möglichkeit, anderen zu helfen und so Kontakte zu finden“, erläutert er. Gleichzeitig könnten sich die Leute aus Haus Dondert aber auch melden, wenn sie selbst Hilfe brauchen. „All das unterstützt unsere Klienten dabei, wieder am Leben teilzunehmen.“