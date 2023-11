Auch die Rotarier beteiligen sich „Kevelaer im Licht“ will die Besucher ziehen

Keine Frage: „Kevelaer im Licht“ ist ein echter Besuchermagnet der Marienstadt. „Auch aus dem Ruhrgebiet kommen viele Besucher zu diesem Ereignis“, so Wirtschaftsförderin Verena Rohde. Am Freitag, und Samstag, 3. und 4. November, wird die City in ein besonderes Licht gerückt. An vielen Orten gibt es Licht-Installationen, Higlight ist die 3-D-Videoperformance in der St.-Antonius-Kirche.