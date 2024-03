2024 gibt es einige Änderungen in Kevelaer Geändertes Konzept der Kirmes überzeugt Gesellige Vereine

Wie berichtet, wird es bei der Kirmes in diesem Jahr wegen der Bauarbeiten auf dem Peter-Plümpe-Platz einige Änderungen geben. Der Teil zur Annastraße kann nicht genutzt werden, daher werden die Fahrgeschäfte im vorderen Bereich und entlang der Markstraße bis zum Roermonder Platz aufgestellt. In die Planungen waren die Geselligen Vereine intensiv einbezogen, wie Sprecher Tobias Schülpen berichtet. „Wir haben zusammen mit der Verwaltung und den Schaustellern am Tisch gesessen. Wie waren uns mit den Schaustellern einig, dass es wichtig ist, dass die Kirmes wieder mitten in der Stadt stattfindet“, sagt er. Zunächst sei auch im Gespräch gewesen, die Fahrgeschäfte auf dem Parkplatz hinter dem Kaufcenter aufzustellen. Doch das sei wegen der Bäume dort nicht möglich gewesen.