Kirchliches Leben : Die 224. Evangelische Kreissynode trifft sich in Kevelaer

Kevelaer Die 224. Kreissynode findet an zwei Tagen statt, digital und präsent. Auf der Tagesordnung stehen Konzepte, Anträge, Wahlen und Berichte.

Die Herbstsynode des evangelischen Kirchenkreises Kleve trifft sich am Freitagabend, 1. Oktober, zunächst per Zoom im digitalen Raum, beginnend um 19 Uhr mit einer Andacht von Gefängnisseelsorger Hauke Faust (Kleve). Am Samstag, 2. Oktober, geht es um 9 Uhr und präsent im Kevelaerer Bühnenhaus weiter. Die Synode als höchstes beschlussfassendes Gremium im Kirchenkreis beschäftigt sich mit Wahlen von Abgeordneten zur Landessynode und mit einem Konzept, das die Besetzung von Pfarrstellen in einer Region gemeinsam durch die Gemeinden der Region darstellt. Das Konzept soll dann, so es von der Synode beschlossen wird, zunächst in den vier 2017 gebildeten Regionen erprobt werden. Dadurch, dass es in Zukunft immer weniger 100-prozentige Pfarrstellenumfänge in einer Gemeinde geben wird, ist die Mitsprache anderer Gemeinden in einer Region bei der Pfarrstellenbesetzung sinnvoll.