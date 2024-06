Quiz im Löwen im XXL-Format Kevelaer begeistert mit Rekord-Quiz im Forum Pax Christi

Mehrere Wochen an Vorbereitung hatten Dirk Winkels und Stefan Spittmann in den Abend gesteckt. Alle Fragen dachte sich das Duo selbst aus und sorgte zudem dafür, dass die Rätselrunden ansprechend auf einer Riesenleinwand präsentiert wurden. 48 Fragen in sechs Kategorien mussten die Teams beantworten. Passend zur Wallfahrtsstadt Kevelaer ging es mit der Rubrik „Religion“ los, bei der beispielsweise nach dem ersten Vers der Bibel gefragt wurde. Später ging es unter anderem noch um „Nachbarn“, „Farben“ oder die besten Fragen aus sechs Jahren Quiz im Löwen. Und damit niemand an Cenosillicaphobie (Angst vor leeren Gläsern) litt, war für Getränke gesorgt, das Team von „Herr Lehmann“ bot zudem Curry-Wurst und Burger an.