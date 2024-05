Neuer Standort für das Geschäft Weltladen jetzt mitten in der City von Kevelaer

Die Hauptstraße ist bereits der fünfte Standort des Weltladens, seit 2012 der erste eröffnet wurde. „Hoffentlich ist das hier dann unser letzter“, sagt Elisabeth Heeser lachend. Aus dem Laden an der Amsterdamer Straße direkt am Kapellenplatz musste der Weltladen ausziehen, weil der Besitzer Eigenbedarf angemeldet hat. So ganz schlimm findet dies das Team des Weltladens nicht. Denn die Hauptstraße sei von der Lage her idealer, ohnehin habe man den Bereich dort schon länger im Auge gehabt. Doch für ein Geschäft, das sich auf Ehrenamtliche stützt und nicht in erster Linie gewinnorientiert ist, war die Miete in der besten Lage bislang nicht zu stemmen. Jetzt ging der Besitzer mit dem Preis noch einmal herunter, zudem unterstützt ein Ehepaar den Laden finanziell. So konnte der Weltladen in das Geschäft ziehen, das zwei Jahre lang leer stand. Dass hier wieder Betrieb ist, kommt also auch der City zugute.