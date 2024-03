Till Bodden ist der neue Mann für die Historie von Kevelaer Das Stadtarchiv wird immer digitaler

Kein Wunder also, dass der junge Wissenschaftler auch Geschichte studiert hat, mit Schwerpunkt auf mittelalterliche Geschichte. Das Studium hat er mit dem Master an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf abgeschlossen und anschließend im Landesarchiv NRW in der Abteilung Rheinland in Duisburg erste Berufserfahrungen als Archivar gesammelt. Zudem sind ihm wissenschaftliche Arbeitsweisen aus seiner dreijährigen Tätigkeit als Hilfskraft am Düsseldorfer Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte gut vertraut.