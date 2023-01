Die Radarfallen im Kreis Kleve Bald zweiter Blitzer in Kervenheim

Es ist erst einmal nur eine Vermutung: In nächster Zeit könnte beim Kreis Kleve ordentlich die Kasse klingeln. Denn im ersten Quartal soll endlich die neue Radaranlage in Kervenheim an der Schloss-Wissener-Straße aufgestellt werden. Und hier werden dann in den ersten Tagen vermutlich jede Menge Autofahrer in die Blitzerfalle gehen. Denn auf dem Zubringer zur Autobahn ist die Radaranlage schon seit Monaten angekündigt. Damit will der Kreis Kleve die Kreuzung mit der Winnekendonker Straße sicherer machen. Die ist nämlich ein Unfallhäufungspunkt, immer wieder kracht es hier. Vor einiger Zeit war dort sogar der Bürgerbus verunglückt. Daher soll ein Starenkasten aufgestellt werden. Das Schild mit der Aufschrift „Radarkontrolle“ steht auch bereits seit Monaten. Was fehlt, ist allerdings die Anlage selbst. Denn zunächst gab es Lieferprobleme, jetzt muss man warten, bis es mit der Witterung passt, um das Gerät aufzustellen. Doch eben diese lange Wartezeit könnte für den unverhofften Geldsegen sorgen. Denn längst glauben viele Autofahrer dem Warnschild nicht mehr und fahren einfach mit hoher Geschwindigkeit Richtung Autobahn weiter. Für sie wird es ein böses Erwachen geben, wenn es dann in einiger Zeit an der Stelle tatsächlich blitzt.