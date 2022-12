Exklusiv in der Kevelaerer Schülerzeitung „Denkpause“ Schülerinnen interviewen Schulministerin

Rückblickend war das Interview für das junge Redaktionsteam „wie immer bei einer solchen Ausgabe ein voller Erfolg“. „Es gab viel Lob und Anerkennung und auch so manchen Euro in unsere Spendenbox“, so die beiden Chefredakteurinnen, denn die Hefte werden an Ausgabetagen immer kostenlos, aber oft mit freiwilliger Spende verteilt. Auch im Lehrerzimmer sei das Interesse immer sehr groß und die Ausgaben schnell weg, so Zoé Klingenberg und Felina Backes.