Platz in Kevelaer erhält neue „Möbel“ Was passiert mit dem Roermonder Platz?

Von dem Konzept des Büros Greenbox für den Peter-Plümpe-Platz waren die Politiker begeistert gewesen. Wie berichtet, hatten sie den Kölnern seinerzeit den Zuschlag für die Umgestaltung des Geländes gegeben. Weit weniger angetan sind die Politiker allerdings davon, was das Büro jetzt für den Roermonder Platz präsentierte. So einen Plan hätte er schon lange nicht mehr gesehen, sagte Ulrich Hünerbein-Ahlers von den Grünen. „Das entspricht nicht unseren Ansprüchen, da brauche ich ja eine Lupe, um etwas lesen zu können.“ Er vermisse Ideen für den Platz, vor allem wie der Verkehr reduziert werden soll, der über das Areal fließt. CDU-Fraktions-Chef Mario Maaßen wurde noch deutlicher. „Ich hätte in der Grundschule das selbe aufgemalt“, sagte er und sprach von einer „schwachen Leistung“. Auch Jan Itrich (FDP) ergänzte, dass sei nicht das, was seine Fraktion erwartet habe.