Exotisches auf 1000 Quadratmetern Das gibt es alles im neuen Orient-Supermarkt in Kevelaer

Wer in den Orient-Supermarkt nach Kevelaer geht, der kann den Einkaufszettel am besten zu Hause und sich überraschen lassen. Ihn erwartet eine Mischung aus türkischen, afrikanischen und indischen Lebensmitteln. In dem Supermarkt an der Ladestraße in Kevelaer geht es höchst international zu.