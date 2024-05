Wein vom Niederrhein aus Kevelaer In Achterhoek wird nun Wein angebaut

Im Schritttempo fährt der Trecker über den matschigen Acker. Aus einer Kiste schauen dürre Zweige heraus, die an Reisig erinnern. Die Männer mit den gelben Gummistiefeln an ihren Füßen setzen einen Zweig nach dem anderen in den Boden. Denn dabei handelt es sich mitnichten um Reisig, sondern um Weinstöcke. Weiter hinten sind Frauen, die um die frisch gesetzten Pflanzen Erde anhäufeln. Im Achterhoek hat ein Freundeskreis sich einen Acker gepachtet, der demnächst Teil der „Genussstrecke“ werden könnte. Denn aus den Weinstöcken soll später echter Achterhoeker Wein werden. Weil die Kevelaerer Ortschaft leider kein typisches Weinanbaugebiet in Deutschland ist, darf er aber nicht auf dem Etikett vorne das Label „Achterhoeker Wein“ tragen.