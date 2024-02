Mehr als 650 Teilnehmer rätseln regelmäßig mit Stadtquiz aus Kevelaer kommt gut an

„Neben der guten Beteiligung am Stadtquiz, ist auch die Einlösequote der Kevelaer-Cards sehr hoch“, freut sich Citymanager Tobias Nelke. So wurden über 90 Prozent der Gutscheine eingelöst. Auffallend ist auch, dass Kevelaer-Cards mit Werten ab 10 Euro fast zu 100 Prozent eingelöst wurden. „Dass so viele Gutscheine eingelöst wurden, bestätigt unser Ziel, die Menschen in die Geschäfte zu bringen“, sagt Wirtschaftsförderin Verena Rohde.